余天、李亞萍的二女兒余苑綺，2014年發現罹患直腸癌三期，積極接受治療後抗癌成功，也找到人生幸福結婚生子，沒想到上個月她產下小兒子後，才得以為孕期中的咳嗽不適接受進一步檢查，確認是癌細胞從淋巴擴散至肝、肺，癌症復發到了第四期，晴天霹靂的消息重創整個余家，然她本人相當堅強，為了一雙兒女打起精神接受化療，昨(11/24)她為女兒樂樂慶祝2歲生日，跟著小壽星偷偷許下心願，願望讓人看了鼻酸，心疼余苑綺也佩服她的正向。

余苑綺癌症復發。(中時資料照片)

余苑綺因為連續懷孕擔心影響胎兒，因此忽略了抗癌後的追蹤，直到產下第二胎後再檢查，才發現癌症復發已到第四期，共長了8顆腫瘤，如今余苑綺邊坐月子邊接受化療、使用標靶藥物，媽媽李亞萍心疼表示女兒接受化療後一直吐，爸爸余天則邊跑選舉行程邊盡量去月子中心探望女兒，透露余苑綺雖然因化療導致嘴破又嘔吐，但為了小孩，還是很努力補充營養，還反過來給家人打氣，非常堅強。

昨天(11/24)余苑綺在臉書貼出小短片，主角是女兒樂樂，她看著2歲的孩子過生日一臉天真，做媽的她希望未來女兒能像現在一樣健康、快樂，並偷偷跟著許願：「媽媽會健健康康的陪妳跟弟弟渡過每一個生日，愛你們」，生病中仍抱持正向能量，讓網友看了非常敬佩，真心期盼余苑綺能否極泰來，再次挺過難關。

(中時電子報)