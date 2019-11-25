花蓮縣長徐榛蔚（左二）表示，如何讓長輩安心變老，是團隊現在與將來持續努力方向。（育田基金會提供／王昱凱花蓮傳真

人老心不老！「花蓮13鄉鎮樂齡學習中心暨育田基金會花蓮社區長者據點年終成果展」於23日在花蓮小巨蛋熱鬧辦理，吸引850名長輩共襄盛舉，大玩懷舊童玩競技。縣長徐榛蔚表示，實踐在地老化與樂齡老化是縣內注重課題，育田基金會課程資源為長輩添加色彩，也讓反應力與思考力持續活化，走向健康老化。

育田基金會自105年起在花蓮各處社區關懷據點推動巡迴式藝文課程，更與教育處攜手在花蓮小巨蛋辦理成果展，以課程「童玩貼布畫」、「樂齡學習中心成果」為主題，匯集長輩一年成果展出，活動穿插詩歌演唱、烏克麗麗與旗袍秀等表演炒熱場子。

850位長輩鬥陣拼童玩，拿起自製竹槍就想起童年歲月，軸線車、丟沙包、套圈圈等比賽無不讓老人們體驗倒轉時光的樂趣，回到年幼時開心無憂玩樂的狀態，活化身心靈，同時走出戶外，對整體健康狀態來說是一大幫助。

育田基金會杜秀姬董事長表示，看到長輩們的表演與競賽時認真的表情一點都感覺不出來他們老了，今年特別舉行「童玩競賽」，在競賽過程裡活動筋骨，鼓勵老人們多跑、多動、保持健康，希望持續長期推廣，讓花蓮成為全國最佳安心老化縣市。

徐榛蔚表示，花蓮高齡化人口已超15％，如何讓長輩安心變老、於在地變老是執政團隊一直以來最大課題之一，從完整的照服規劃、社區關懷、照護個別需求與政策建立為目標，是團隊現在與將來持續努力方向。

(中時 )