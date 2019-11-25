2019谷關七雄登山活動25日舉辦活動記者會，即日起至109年2月29日前完登谷關七雄者，將可獲得市府頒發完登證書、制霸徽章及登山用品業者合作提供的精美完登禮品；觀光旅遊局長林筱淇說，燕子市長廣邀各界登山好手，一同攀登谷關七雄，挑戰自己締造身心健康。

今天記者會現場，由台中市議員何文海、冉齡軒，市府觀旅局長林筱淇、運動局長李昱叡及台中市長青登山協會賀建榮會長等人，一同化身登山客，插上完登旗幟，象徵活動正式開始，北中南登山協會代表及登山用品業者一同到場推廣臺中山岳旅遊，場面熱鬧。

林筱淇表示，台灣近年來山岳旅遊風氣日漸興盛，配合交通部觀光局明年度「2020脊梁山脈旅遊年」，今年活動主題訂為「2019谷關七雄登山趣，山岳旅遊來臺中」，臺中谷關地區風景秀麗，清爽氣候讓人嚮往，除了名聞遐邇的谷關溫泉外，附近還有分布於大甲溪南兩側的七座中級山，包含八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山，被統稱為「谷關七雄」，飽覽沿途山林美景登頂後可俯視大甲溪壯闊景色。

本次活動分為完登三雄及完登七雄兩組類別，即日起至109年2月29日前完成攀登，並提送相關證明文件，完登三雄者將可獲得「完登胸章」；完登七雄者除了可獲得「完登胸章」外，市府將頒發「完登證書」及「制霸徽章」，象徵完登七雄的榮耀。

市府藉由官方完登認證，以鼓勵更多山友及民眾前往攀登，打響和平區山岳於全國登山界之知名度。活動並與登山用品產業合作，提供完登者相關商品折扣優惠及完登禮品，讓您健康好康攏總來。

運動局提醒，「谷關七雄」攀登難易不一，最短行程來回約3小時，最長來回需8至9小時，山友們攀登前務必衡量身體及天候狀況，切勿勉強攀登。

觀旅局說，活動將於108年12月18日下午3點，109年1月11日2點及3點40分於桃源戶外登山露營旅遊用品店舉辦3場山岳旅遊宣傳講座，將邀請樂天派登山家-呂忠翰、臺中市長青登山協會及中華民國山難救助協會分享登山裝備、安全及救助等相關課題，歡迎各界山友一同前往聆聽。

(中時 )