長野高中交流團赴義大交流。義守大學提供

來自日本四國的日本國立愛媛大學附屬高級中學，以及長野縣立高等高中師生近百人，於近日前後造訪義守大學「應用日語學系」，雙方學生透過交流活動，建立友誼關係，並更深入了解彼此文化。

這是愛媛大學附中學生代表團第三度造訪義大，該校女學生用心準備PPT，精彩介紹愛媛縣的地理環境及各項資源、特產；在和「應日系」學生的交流分享過程中，她們表示來臺最開心的是能盡情品嘗時下日本最流行的珍珠奶茶，格外難忘。

此行除了和義大師生交流外，在義大「應日系」系主任李守愛牽線、高雄市立文山高中王明正校長的協助下，愛媛大學附中學生一行也前往義大和文山高中合作的「日文專班」學生進行交流，搭起三方夥伴關係，拓展三校學生視野。

而日本長野高中學生一行80人，也在該校上原睦徳教務主任帶領下造訪義大，並和「應日系」學生進行分組討論，議題涵蓋垃圾處理及分類、海灘塑膠垃圾處理、老年人口遽增、農業政策等問題；長野高中並對臺灣垃圾處理給予肯定，值得借鏡。

長野高中上原教務主任指出，該校學生在來臺之前，特別利用暑假研究臺灣相關議題，學校更租下電影院放映以嘉農棒球隊為主題拍攝的電影KANO，可說是作足準備功課，令人感動；李守愛主任也指出，「應日系」參與接待的學生事先也做了許多功課，且以精湛日文和來訪高中生對談，引領參觀校園及義大世界等，雙方期待明年再相會。

(旺報 )