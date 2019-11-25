香港2019年區議會選舉結束，結果民主派大勝。在全部452個議席中，民主派取得388席，合共佔全部議席約86％，親北京的建制派只取得59席；其餘5席是報稱獨立或民生派。

香港信報報導，全部18區，民主派都佔超過半數議席，當中黃大仙、大埔和西貢區全部議席由民主派推薦和報稱獨立的候選人奪得。因此民主派有望穩奪所有區議會正副主席、明年立法會選舉、區議會（一）功能界別的一席，及下屆行政長官選舉區議會的117席選委席位。

建制派方面，民建聯今次只有21人當選，議席大幅萎縮。工聯會5人當選。自由黨有5席，經民聯有3席，實政圓桌2人當選，新民黨未有當選人。

今次有13名建制派立法會議員競逐，其中9人落敗，包括民建聯、身兼行會成員的「三料」議員張國鈞、副主席周浩鼎、劉國勳和鄭泳舜；工聯會3名立法會議員何啟明、麥美娟、陸頌雄；以及實政圓桌田北辰和何君堯。

建制派中，勝選的只有民建聯李慧?、柯創盛；工聯會郭偉強、謝偉俊亦成功連任。

民主派方面，民主黨有91人當選；公民黨取得32席。新民主同盟19人當選。工黨7人全勝。民主派的3位超級區議員成功連任；另外民主黨尹兆堅、林卓廷、許智?、新民主同盟范國威亦勝選。立法會議員朱凱迪則挑戰八鄉南失敗。

民建聯主席李慧琼表示，今次民建聯派出181人參選，取得21個議席，承認受到挫敗，向支持者致歉。她表示有提出為承擔責任而請辭，但未獲中委會同意。

李慧琼指出，多個月來的暴力事件影響選舉工程，希望支持者不要灰心，民建聯將謹記市民的要求及託付，強調會繼續努力，深刻檢討，尋求市民支持。

民主黨主席胡志偉稱，今屆區選投票率非常高，很清楚是兩大陣營的對決，各區得票比例仍然接近泛民和建制派「六四比」，促請政府必須處理和修補社會對立和撕裂。

今次區選，約有294萬人投票，投票率達71.2％，投票人數和投票率都超越上屆，亦是香港歷來全港性選舉中，投票率最高的一次。

(工商 )