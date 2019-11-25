解放軍新型潛艦參加4月23日海上大閱兵

解放軍海軍正迅速現代化，雖然從1970年代起，中方已有核動力潛艦，但多年來，廣泛仍認為，它們不如西方潛艦。

然而，《富比士》（Forbes）雜誌24日的評論指出，最新的093型商級攻擊核潛艦，還有094型晉級戰略核潛艦卻截然不同，它們為數眾多，並很可能實質上較強大。儘管它們的戰力未必比得上西方潛艦，但差距正逐漸縮小。

基本上，打潛艦戰雖有些變數，但講求的主要是隱形，它們是不是和西方潛艦一樣好，直截了當要問的，就是它們擅不擅長匿蹤，還有它們的偵察能力是不是一樣強。而潛艦的隱形力主要取決於它製造的噪音大小，早在20-30年前，西方潛艦的噪音普遍約為90分貝，而解放軍在這方面一直落後。不過，據美國海軍解密的資料顯示，早期093型的噪音約為110分貝，大約相當於美國海軍改良版洛杉磯級（Los Angeles-class）核動力攻擊潛艦。

10年前，解放軍最新型攻擊潛艦大約和俄羅斯鯊魚級（Akula Class）核攻擊潛艦一樣安靜。由於這些數據是2007年前發佈，而解放軍已有兩款改進型093型艦下水，因此合理推斷，中方最新型潛艦應該更安靜。

(中時電子報)