正是澎湖土魠魚最肥美的季節，澎湖縣政府行銷秋冬旅遊強推土魠魚打頭陣，首次土魠魚宴競賽，地方餐廳渾身解數搶出名，旺旺集團澎湖福朋喜來登酒店拔得頭籌奪第一。

土魠魚學名康氏馬加鰆，每年冬季固定洄游至澎湖海域，農曆過年前後是盛產期；近年來礙於氣候變化異常、洄游路線改道及大陸漁船越界濫捕等因素，澎湖土魠魚產量銳減，價格貴森森。

今年秋冬澎湖旅遊處推出首屆「戀戀海味‧澎湖美食假期」行銷觀光活動，6大主題「菊島好食光」、「澎湖故事菜」、「美食主題旅遊」、「土魠魚創意料理競賽」、「土魠魚宴競賽」、「作伙來呷辦桌」，澎湖特色美食一炮而紅。

「土魠魚宴競賽」以澎湖秋冬限定的土魠魚為主要食材，各家餐廳總鋪師發揮巧思展現手藝，烹調8菜1桌的特色菜餚，料理手法清蒸、燉煮、炙燒樣樣行，大廚們彼此交流切磋精益求精。

第1階段初賽遴選，原味花菜干餐廳、六六八餐廳、好灶頭餐廳、馨▲小館、旺旺集團澎湖福朋喜來登酒店5家餐廳晉級第2階段實作料理競賽。

經過150分鐘龍爭虎鬥，旺旺集團澎湖福朋喜來登酒店以「蘿蔓金絲土魠魚」、「香草土魠魚濃湯」、「金銀鮮蚵燴絲瓜」、「泰式酸辣佐軟絲」等8道特色美食眾望所歸勇奪第1名。

(中時 )