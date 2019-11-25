國一客運火燒車 23人待援 14:532019/11/25 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道1號北向42.3公里處，今天中午發生客運火燒車事故。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國一北向42.3公里客運火燒車 23人待援 國道1號北向42.3公里處今天中午發生客運火燒車意外，駕駛和乘客23人在路邊待援，所幸無人受傷。警、消趕往現場處理，後方車輛回堵約2公里。 國道警方表示，接獲桃園警方轉通報，得知1輛桃園客運車輛起火燃燒停於外側路肩，駕駛及乘客共23人站於外側路肩待援，起火原因還需調查。 (中時 ) #公里 #客運 #乘客 #駕駛 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 泰寮邊境傳6.1地震 震源深度僅10公里 09:592019/11/21 國際 《金融》LINE Pay掃碼搭公車遊新北，每趟LINE POINTS 10點回饋 16:142019/11/21 財經 特斯拉「高大帥」車來了 走科幻重裝風 14:542019/11/22 財經 台13線14年奪17條人命 苗縣議員籲保育不能無限上綱 15:312019/11/22 生活 草屯幸福巴士 12／2居民免費出行 15:352019/11/22 生活 自動駕駛車 最早應用在這裡 19:312019/11/22 財經 台鐵板橋站大冒煙 乘客：像火災現場 13:052019/11/23 生活 以車為家 谷歌村車屋排2公里 04:102019/11/24 政治要聞 台鐵區間車冒煙 乘客狂逃 04:102019/11/24 社會新聞 LINE Pay掃碼搭公車遊新北 每趟LINE POINTS 10點回饋 10:442019/11/25 財經 社會熱門新聞 特斯拉駕駛身份曝光！望族少爺大學畢剛當完兵 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 捷運遇高加索正妹 南崁彭于晏求救 - 社會 基隆爆「無名車」攤販前佔位擋路 知名米粉湯堅持不退縮 - 社會 特斯拉駕駛墜橋慘死 網驚：根本絕命終結站！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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