國一北向42.3公里客運火燒車 23人待援

國道1號北向42.3公里處今天中午發生客運火燒車意外，駕駛和乘客23人在路邊待援，所幸無人受傷。警、消趕往現場處理，後方車輛回堵約2公里。

國道警方表示，接獲桃園警方轉通報，得知1輛桃園客運車輛起火燃燒停於外側路肩，駕駛及乘客共23人站於外側路肩待援，起火原因還需調查。

(中時 )