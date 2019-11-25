從事情報工作35年的前軍情局副局長翁衍慶批評所謂的共諜案，其實一看就知到市王立強為了尋求澳洲政治庇護的假案。

國民黨副秘書長蔡正元更直斥搞笑！因為王立強說中共透過香港媒體購買「金援」東森電視，而東森電視對香港負責媒體採購的人是林文淵，「林文淵會是中共的外圍！不是很搞笑嗎？」

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(中時電子報)