大政治大爆卦-無色覺醒》只為政治庇護 共諜案從頭假到尾 14:112019/11/25 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 從事情報工作35年的前軍情局副局長翁衍慶批評所謂的共諜案，其實一看就知到市王立強為了尋求澳洲政治庇護的假案。 國民黨副秘書長蔡正元更直斥搞笑！因為王立強說中共透過香港媒體購買「金援」東森電視，而東森電視對香港負責媒體採購的人是林文淵，「林文淵會是中共的外圍！不是很搞笑嗎？」 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸諜涉台大選自白屬實？紐時：細節存疑難查證 16:402019/11/23 國際 「間諜」王立強？2016年在福建被判詐騙罪！ 09:232019/11/24 兩岸 陸特工叛逃澳洲？滿滿電影感完整劇情 終於曝光！ 14:252019/11/24 兩岸 快評》烏龍共諜案為何選澳洲？ 18:452019/11/24 政治 環時評王案：故事老套 迎合西方 04:102019/11/25 焦點新聞 王立強犯詐騙罪 2016在閩判刑 04:102019/11/25 焦點新聞 大陸認證詐騙犯 騙到澳洲成特工 04:102019/11/25 兩岸要聞 民進黨暗喜又撿到槍 一天就膛炸 04:102019/11/25 政治要聞 影》大陸詐騙犯澳洲變特工 前軍情局副局長出面打臉 09:342019/11/25 政治 王立強五月曾來台？ 徐國勇：沒有這回事 12:572019/11/25 政治 政治熱門新聞 韓蔡南投造勢空拍 網：沒有比較就沒有傷害 - 政治 蔡嘉義造勢 綠媒竟喊挺英破百萬人！網嚇到：見鬼了... - 政治 花蓮縣最新民調出爐 傅崐萁穩了？ - 政治 韓蔡誰贏？新黨竟爆出真實民調！ - 政治 蔡正元：林文淵是中共外圍嗎？搞笑！ - 政治 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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