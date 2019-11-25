走在路上、坐在捷運上，遇到「野生」正妹，總是讓人賞心悅目、心曠神怡。但一名網友搭捷運遇上「高加索正妹」，竟上網「求救」，最後更慘遭其他網友噓翻，究竟是怎麼回事？
一名暱稱「南崁彭于晏」的網友，在PTT發問「搭捷運遇到高加索正妹怎麼辦」，並附上2張照片，照片中主角是金髮白膚美女，身穿低胸洋裝，翹腳坐在位子上，辣露白晰大腿根。
「南崁彭于晏」問眾網友：「搭捷運遇到高加索正妹，是不是該讓她感受我們台灣人滿腔的熱情與愛？」。
PTT網友一致讚賞「高加索正妹」：「極品阿」、「超正」、「這個好正」、「有圖有推」、「大腿根部好誘人」、「好像季芹」。
不過更多人吐槽「南崁彭于晏」：「你是選擇性忽視右邊的高加索帥哥嗎？」、「你有隔壁的男生帥或長嗎？洗洗睡吧」、「旁邊有高加索帥哥 廢宅還是回家尻尻吧」、「照照鏡子看看跟隔壁差多少」、「人家旁邊是洋屌，別自取其辱好嗎」、「不是拋加索就好」。
文章來源：PTT
(中時電子報)
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