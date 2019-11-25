網友一致讚賞高加索正妹，更不忘狂酸「南崁彭于晏」，人家旁邊已有高加索帥哥了。（照片來源：PTT）

走在路上、坐在捷運上，遇到「野生」正妹，總是讓人賞心悅目、心曠神怡。但一名網友搭捷運遇上「高加索正妹」，竟上網「求救」，最後更慘遭其他網友噓翻，究竟是怎麼回事？

一名暱稱「南崁彭于晏」的網友，在PTT發問「搭捷運遇到高加索正妹怎麼辦」，並附上2張照片，照片中主角是金髮白膚美女，身穿低胸洋裝，翹腳坐在位子上，辣露白晰大腿根。

「南崁彭于晏」問眾網友：「搭捷運遇到高加索正妹，是不是該讓她感受我們台灣人滿腔的熱情與愛？」。

PTT網友一致讚賞「高加索正妹」：「極品阿」、「超正」、「這個好正」、「有圖有推」、「大腿根部好誘人」、「好像季芹」。

不過更多人吐槽「南崁彭于晏」：「你是選擇性忽視右邊的高加索帥哥嗎？」、「你有隔壁的男生帥或長嗎？洗洗睡吧」、「旁邊有高加索帥哥 廢宅還是回家尻尻吧」、「照照鏡子看看跟隔壁差多少」、「人家旁邊是洋屌，別自取其辱好嗎」、「不是拋加索就好」。

有網友認為這位金髮白皮膚正妹，神似藝人季芹。更不忘狂酸「南崁彭于晏」，人家旁邊已有高加索帥哥了。（照片來源：PTT）

(中時電子報)