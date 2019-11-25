勞動部今天發布「事業單位召開勞資會議應行注意事項」，其中規定事業單位應提供勞資會議運作與辦理選舉的必要費用、設備及場地，並明確必要費的項目如選務人員的出差費、餐費等，並開放可以用視訊的方式召開勞資會議，而涉及勞基法同意權如工時等，可以附上期限。

雖然依勞基法規定，未召開勞資會議並無罰責，但勞動部與金管會日前要求，公開發行公司於初次申請上市（櫃）前，應把召開勞資會議紀錄等相關文件函送勞動部，並取得該勞動部所出具的收訖函；而現行事業單位招募外籍勞工前須申請的無違反勞工法令證明，應檢附已召開的勞資會議紀錄至少4次。

據勞動部統計顯示，截至今年第二季為止，召開勞資會議的家數達10萬7535家，包括公營事業的1256家及民營事業的10萬6279家。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，近年企業對勞資會議十分關注，但有時勞資會議實施辦法規範較模糊，而勞動部日前也做了些函釋，此次的「事業單位召開勞資會議應行注意事項」則是整理歷年的函釋與說明。

王厚偉說明，事業單位召開勞資會議應行注意事項規範包括勞資會議的經費、應定期召開、可用視訊會議召開，並以電子紀錄作為出席紀錄、針對涉及勞基法同意權部分，可以附上期限、事業單位應保存勞資會議文件5年。

(中時 )