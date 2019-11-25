對於這份名調結果，網友諷刺「那麼厲害，還要遊覽車載，要雙主菜便當？」、「民調既然那麼高！可以不要再亂撒幣了！拜託」。(擷取自中時電子報臉書)

2020總統大選將近，最新民調顯示，蔡賴配獲得55.2％支持，國政配則為26.3％，宋余配7.6％，「蔡賴配」領先第二名的「國政配」達29個百分點。對於這份名調結果，引來諸多議論，網友紛紛表示「那麼厲害，還要遊覽車載，要雙主菜便當？」、「民調既然那麼高！可以不要再亂撒幣了！拜託」。

台灣民意基金會今天公布民調，55.2％支持蔡賴配，26.3％支持國政配，7.6％支持宋余配，4.3％尚未決定。台灣民意基金會游盈隆表示，最新民意顯示出，若明天投票，在台灣總統選民中，「蔡賴配」領先第二名的「國政配」達29個百分點。與十月蔡、韓、宋三人競爭相比，合理推論主要是來自賴清德效應，或賴清德旋風。

此外，11月蔡賴配比10月蔡英文個人支持率高出9.1個百分點，而國政配比10月韓國瑜個人支持率減少4.8個百分點，宋余配比10月宋楚瑜個人支持率減少3.8個百分點。

對於這份民調，引來極大議論，網友紛紛表示「民調既然那麼高！可以不要再亂撒幣了！拜託」、「民調贏一倍了，不用再抹黑了，躺著選就好了」、「除了懷疑，還是懷疑」、「真的穩了！最好衝到87%」、「用便當堆起的民調」、「怎麼旁邊支持韓的人從來沒接到民調電話」、「民調這麼高準備當選了，幹嘛又抹黑韓國瑜？真的想不通」、「不只55%應該有87%」、「真的民調那麼高 就不會每天黑韓國瑜」、「這種民調鬼才相信」、「我笑了！」

(中時電子報)