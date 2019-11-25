台南市長黃偉哲執政1年後的跨年晚會，一改過去在歸仁區高鐵站舉辦，睽違9年，場地拉回台南市蛋黃區，活動化整為零分成數場，其中12月21日與28日兩場演唱回到永華市政中心西側廣場展開，31日的跨年晚會在中西區南美二館旁封街進行，以在地嘉年華會為主軸。

台南市過去8年的跨年晚會都在歸仁區高鐵站空地舉行，黃偉哲執政後，首次嘗試將場地拉回市中心蛋黃區，有別於各縣市都在31日舉辦跨年演唱會與煙火秀，台南市12月起將跨年活動分成數場進行。

12月1日起，荷蘭美聲歌手Martin Hurkens（馬丁．賀肯斯）先在南紡購物中心開唱，他12月7日也會前往新營區參加耶誕點燈。

台南市跨年演唱會今年避開31日各縣市搶歌手時段，21日、28日兩場都在永華市政中心西側廣場舉辦，兩場都邀請韓國天團與台灣年輕偶像歌手，台南市新聞處表示，歌手卡司陣容會陸續公布。

12月31日跨年重頭戲登場，今年只有「晚會」沒有「演唱會」，台南市要走在地文化嘉年華風格，請來社區表演，有跨年倒數橋段，但台南市政府強調「不會施放煙火」。

台南市新聞處表示，今年跨年活動不採動輒10多萬人聚集的大型演唱會形態，嘗試給市民感受台南在地舉辦「自己人的跨年」。

(中時 )