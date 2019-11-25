美式賣場好市多的黑色購物節今日正式開跑，然而有好市多的常客昨日結帳時就看到罕見的一幕，前方客人竟然都只結帳一樣商品，讓原PO不禁大讚，「今天結帳的朋友們最阿撒力」，而底下網友都敲碗建議，好市多應該設個快速結帳通道。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，照片可見前方連續三名客人都只有一項待結帳商品，這讓他讚嘆，「來這麽多次，今天結帳的朋友們最阿撒力」，由於平常好市多總會出現大排長龍的結帳人潮，而昨日因為是黑色購物節的前一天，底下的人紛紛回應，「都是為了黑色購物節啦」。

原PO在好市多結帳，幸運地遇到前方連續3位客人都只買一項商品。（摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

照片一出，吸引了超過8000名網友按讚，甚至稱這一幕看了好療癒，同時有眾多網友給予建議，「應該設一個5件以下，快速結帳通道」、「好市多應該要設置一個快速結帳區」、「家樂福有自助結帳區，好市多應該可以跟進少量自助結帳」、「應該說要開一條買少的人」。

(中時電子報)