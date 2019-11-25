有詐欺前科的陳姓男子，今年初陸續謊稱替清大及交大等學校或公司人員訂房，騙取新竹市8家高級飯店住宿、用餐及洗衣、叫車費用等，高院維持一審判決，考量陳男與飯店達成和解，將他判刑2年、可易科罰金。可上訴。

陳姓男子利用飯店給商務客方便、先住宿退房再結帳的漏洞，從今年3月起到新竹多家飯店住宿消費，然後退房時再藉故落跑，詐取飯店數萬元消費金額，台北市觀光飯店安全聯防通報後，有飯店人員發現他故技重施報警逮人。

高院維持新竹地院判決，認為陳男正值青壯且四肢健全、智識正常，竟不思以正當手段獲取所需，恣意向諸多飯店詐得提供住宿、洗衣、叫車等服務之不法利益及飯店餐食、酒水之財物，偽簽他人姓名消費，足見其法治觀念薄弱。

高院認定陳男對他人財產法益之尊重，所為實值非難，但念及他犯後坦承犯行，並與全部被害飯店達成和解，依詐欺、偽造文書等罪將陳男判刑2年、可易罰金72萬元。

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(中時 )