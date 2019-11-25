印度與中國因克什米爾問題雙方關係陷入低潮，最近又為印度申請流傳於喜馬拉雅山地區、被稱為「索瓦禮格帕」的藏醫系統為世界非物質文化遺產，雙方爭執不下。

印度時報（Times of India）今天引述沒有具名的官員說，印度已與聯合國教科文組織聯繫，希望把流傳於錫金、與中國有領土爭端的阿魯納查省（Arunachal Pradesh，中國稱為藏南）、西孟加拉省大吉嶺、喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）和中央直轄區拉達克（Ladakh）的「索瓦禮格帕」（Sowa-Rigpa）古老藏醫系統，列為印度的非物質文化遺產，但遭中國反對。

中國已於2017年3月向聯合國教科文組織提交文件，申請「索瓦禮格帕」藏醫系統中的藏醫藥浴法，列為中國的世界非物質文化遺產。

印度和中國爭取把藏醫系統列為自己國家的世界非物質文化遺產，主要著眼於國際聲望和促進商業開發等利益考量。

印度官員說，印度阿育吠陀部（Ministry of Ayush）與外交部密切合作，印度駐聯合國代表團也正依據阿育吠陀部提供的詳細文件和證據，推動把「索瓦禮格帕」列為印度的世界非物質文化遺產。

這項工作推動是印度總理莫迪復興印度傳統醫療的政策之一。

「索瓦禮格帕」的醫療理論被認為是世界現存最古老醫學體系之一，與印度傳統的阿育吠陀醫療理論類似，且包含一些中醫藥系統的原理。

「索瓦禮格帕」的基礎教科書Rgyud-Bz，據信是佛陀釋迦牟尼本人所傳授，與佛教哲學緊密連結。

印度中央政府20日批准在拉達克首府列城（Leh）設立國家索瓦禮格帕研究所（National Institute for Sowa-Rigpa，NISR），為印度復興索瓦禮格帕醫學提供動力，也給印度和其他國家學習傳統醫學的學生進修機會。印度政府預計編列4億7259萬盧比（約新台幣2億餘元），供NISR使用。

(中央社)