聽到「下台」就暴怒！ 蘇治芬拿麥「飆罵」農民鄉代

雲林正在上演「花生之亂」，農委會主委陳吉仲日前特地南下親上火線闢謠，但遭現在農民鄉代怒嗆下台，一旁的民進黨立委候選人蘇治芬看不下去，竟拿麥痛罵該位農民鄉代，對比之前總統蔡英文說會照顧農民，蘇治芬的舉動無疑是狠打蔡英文的臉！

國民黨團日前在立法院召開記者會，痛批陳吉仲的花生收購政策，國民黨立委候選人張嘉郡爆料，在農委會宣布以每台斤40元收購花生後，竟傳出還要加碼補助盤商每公斤7元，質疑農委會在這次花生之亂究竟是要照顧農民，還是盤商，對此農糧署回應絕無此事。

據《中天新聞》報導，為了平息花生價格爭議，陳吉仲日前親下雲林闢謠，但卻遇到褒忠鄉民代表林一民嗆聲。此時，一旁的蘇治芬忍不下，拿麥向前一步破口大罵林一民，痛飆「你喊農委會下台，是喊什麼意思，開什麼玩笑」！蘇更痛罵「這是農民的主委耶！你怎不叫張麗善下台」！只見現場箭拔弩張、險些爆發衝突，在場者趕緊將雙方隔開，才化解紛擾。一場「花生之亂」掀起藍綠在雲林立委的攻防，只能說大家都怕影響選情。

(中時電子報)