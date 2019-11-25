香港區議會選舉結果今陸續公布，受「反送中」影響，主張民主的泛民派重擊立場親北京的建制派，拿下壓倒性多數席次。對此，國民黨總統候選人韓國瑜的兩岸首席核心幕僚、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪時表示，習近平才剛接見林鄭月娥，按照「中共行事的慣例」，不會輕易讓林鄭月娥下台。但為了加強對港府的掌控與連結，可能會改組行政長官以下的行政單位。

據《中央社》報導，對於香港第6屆區議會選舉，泛民派目前拿下逾8成的席次。張五岳對中央社表示，大陸國家主席、中共中央總書記習近平才剛接見林鄭月娥，「按照中共行事的慣例，不會輕易讓林鄭月娥下台。但為了加強對港府的掌控與連結，可能會改組行政長官以下的行政單位」。

張五岳分析，這次的選舉結果讓泛民派掌握明年立法會選舉的影響力，雖然因為現有的選舉委員會規則仍有利建制派陣營，但也不排除非建制派陣營將加大合作，讓北京對行政長官選舉的掌握度下降。

張五岳過去曾任陸委會諮詢委員、亞太和平研究基金會董事。現任韓國瑜兩岸政策首席核心幕僚、淡江大學兩岸關係研究中心主任。

(中時電子報)