「林思銘竹北後援會」LINE群組遭攻擊群組，管理員發現將這些帳號踢出群組。（林思銘後援會提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣立委第二選區國民黨參選人林思銘成立的「林思銘竹北後援會」LINE群組，昨晚突遭大批不明身分帳號，竄改群組圖片又惡言謾罵，群組管理員發現後這些帳號踢出群組，但被潛藏群組裡的同夥加回來，還把管理員帳戶踢出去，雙方在群組內交戰1個多小時後慘遭「翻群」。

林思銘說，參選立委期間已不是第1次遭遇網路攻擊，之前他的臉書粉絲專頁「幸福領航新竹出發」也曾被惡意檢舉，導致大量刪文，這些惡意行為涉嫌違反刑法「妨害電腦使用罪」相關罪責，若犯罪動機屬於「意圖使人不當選」更違反「選罷法」，為了遏止網路霸凌惡行，已向竹東分局報案。

昨晚將近9點時，林思銘支持者成立的該群組，有個不明身分帳號突然冒出一句「偵測網址自動入群，群名：林思銘竹北後援會」，接下來就有大量不明帳號快速加入群組裡，其中1人先竄改群組名稱、圖片，然後傳送不雅照片到群組裡，接著開始以三字經亂罵一通。

群組管理員發現後，把這些不明身分帳號踢出群組，但同夥很快把這些帳號加回來，還把管理員踢出去，雙方你來我往在線上交戰。

期間競選連任方林為洲傳送1張他和林思銘「雙林雙贏」的合照試圖救援，但戰局依舊混亂，1個多小時後幾乎大部分帳號不是自行離開就是被踢出去，整個群組形同被「翻群」。

林思銘陣營說，網路犯罪者不要以為躲在鍵盤後面就可以心存僥倖，網路上「凡走過必留下痕跡」，即使匿名、隱藏IP位址，仍有跡可循追查，用這種惡劣手法進行網路攻擊者除了刑事責任外，還必須面對民事損害賠償。

(中時 )