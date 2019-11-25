花蓮立委之爭，傅崐萁以34.6％民眾支持度領先其餘候選人。（傅崐萁服務團隊提供／王昱凱花蓮傳真）

蕭美琴支持者中，竟有32％泛綠人士覺得傅崐萁能拿下花蓮這一席。（蕭美琴服務團隊提供／王昱凱花蓮傳真）

黃啟嘉支持者中，高達45.5％民眾認為傅崐萁將勝出，僅有24.7％覺得黃能逆轉奪標。（黃啟嘉服務團隊提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮立委之戰隨傅崐萁參選，局面成為「三腳督」，但根據《台灣指標民調》電訪13鄉鎮1073人後顯示，傅民調以34.6％支持率佔據龍頭，綠營蕭美琴斬獲26.7％民眾支持緊追在後，藍營黃啟嘉則以14.1％支持率在3人中敬陪末座。

在民眾支持度上，傅崑萁碾壓兩人，34.6％高支持度來源於50至59歲民眾（42.1％）、國初中教育程度（41.7％）、專科教育程度（41.2％）與泛藍民眾（58.3％）支持，同為泛藍代表的黃啟嘉14.1％比率中各類屬民眾支持率大致低於19％。

「比較看好哪位候選人？」面對直球拋接問題，49.8％民眾直言傅崐萁才能奪下這一席，看好蕭美琴的有22.3％，黃啟嘉則僅獲得4.9％民眾青睞，其餘22.9％受訪者則未公開表態看好人選。

傅崐萁支持者中，有80.6％民眾看好傅能奪勝，認同傅能力者也維持84％高比例；蕭美琴陣營自家人則有78.7％認為蕭能力佳，但看好蕭獲勝的卻僅有55.3％，有32％泛綠人士反而覺得傅崐萁會贏。

弔詭的是，藍營黃啟嘉支持者中，有高達45.5％比率認為傅崐萁將勝出，認同傅崐萁能力的也有44.4％，僅有24.7％覺得黃能逆轉奪標，賞識黃能力者也不敵傅崐萁落在33.2％。

民調由風傳媒委託《台灣民調指標》調查，於11月22日至23日間，針對年滿20歲的設籍鄉親民眾，以政府單位最新鄉鎮人口統計資料採等比分層抽樣方式，於縣內住宅電話資料庫中抽選號碼，撥號時再隨機跳號替換末2碼；成功訪問1073人，在信賴水準95％時抽樣誤差最大值為正負3.0個百分點。

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