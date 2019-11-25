台中市政府耗資3.6億元興建的高美濕地遊客中心體驗館，於107年7月21日啟用，也闢建南、北兩座停車場，但是一年又四個月來，遊客中心2樓觀景平台與咖啡廳卻一直未開放；市議員楊典忠表示，市府新聞稿說『2樓設有觀景平台，可觀賞高美夕陽、風車或夜晚觀星』。

楊典忠詢問副市長有沒有參觀過？他拿出現場照片說，上2樓樓梯大門深鎖，2樓咖啡廳空蕩蕩；這是市府辦理的促進民間投資參與公共建設投資案，雖然公共建設不全然以營利為目的，但是要發揮帶動高美濕地遊客參觀與消費活動，這麼美麗的景觀平台，結果市府竟然用來關蚊子，實在太離譜！

楊典忠表示，高美濕地被國外媒體譽為「一生必遊的景點」，當年縣市合併，胡市長一上任隔天就到高美濕地視察，九年來，高美野生動物保護區分區管制、濕地木棧道、景觀橋、遊客中心體驗館陸續完成，每年都吸引將近200萬遊客到訪，高美濕地遊客中心去年107年7月21日開始試營運，今年108年7月28日正式營運。

市府新聞稿說『市府耗時2年多建置高美濕地遊客服務中心，也闢建南、北兩座停車場，…遊客服務中心本體為2層樓建物，採斜坡造型，外觀呈螺旋狀，宛若海浪從平地而起，2樓設有觀景平台，可觀賞高美夕陽、風車或夜晚觀星；戶外廣場則有招潮蟹和貝殼造型裝置藝術與生態池，可就近觀察濕地生態。』

日前楊典忠到現場發現，通往2樓樓梯大門深鎖，2樓觀景平台原規劃咖啡廳的室內空間也關閉，經詢問不同單位得到答案竟是修繕、漏水、招商問題，他認為，公共建設促參委外也要找到有能力的經營團隊，以高美濕地遊客中心一年租金與權力金僅約168萬元，換算下來每月14萬元，以9月份開始門票全票收費100元，一天只要50人次到訪參觀即可損益兩平，這還沒算假日停車收費與其他紀念商品，難怪2樓空間可以一直養蚊子。

楊典忠要求市府規畫促參案件不能草率、天馬行空、沒有利潤觀念，高美濕地遊客中心營運目標是要帶動觀光人潮與品質，不是讓廠商只想著損益兩平，如果蓋了3.6億元的高美濕地遊客中心，2樓觀景平台與公69停車場都只能養蚊子，那市府應盡速檢討改進，拿出具體策進作為，提升公共設施效益。

副市長令狐榮達表示，對於市府高美濕地跨局處工作小組比較著重交通問題改善，對於高美濕地遊客中心營運情形近日將前往了解。

建設局長陳大田說，高美濕地遊客中心目前OT委託寶美公司經營管理，今年7月18日正式營運後，刻正進行強化一樓場館互動區、體驗區的設施，二樓部分建設局也要求委外廠商儘快招商，接洽知名餐廳與咖啡廳，預計明年春天可以順利對外營運，因應五六月暑假的旺季人潮，而高美濕地遊客中心二樓融合濕地、風車、海岸生態景觀非常特殊，未來一定會吸引更多觀光遊客。

(中時 )