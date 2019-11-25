台北市文化局今舉行「文化景觀審議會」，審議結果同意將位於228公園內的「台北放送局與台灣廣播電台放送亭」指定為直轄市定古蹟；另外，備受矚目「國父紀念館」的圍牆拆除議題，文化局副局長田瑋表示，文化局未有意見，但需尊重里民並召開公聽會及提供細部資料，再交由都市審議委員會決定；另外，旗桿將維持原位不變動。

今文化局通過「國父紀念館修復及再利用計畫」擬將圍牆拆除，田瑋說明，里民最關心的是圍牆拆除的部分，今天會議中委員並無建議，就依照原計畫拆除，但還需交給都審會決議，並徵求里民意見如不同意就不能拆除。

另外，田瑋指出，國父紀念館需召開里民公聽會，將細部意見交回文化局，如里民反對就不得拆除，但目前為止，館方尚未舉行公聽會，應要盡快召開，廣納里民的看法。

今國父紀念館審議結果除拆除圍牆外，田瑋指出，館前廣場會用兩排喬木取代遮蔽遠雄建築及維持原始建築設計師王大閎的映池設計，而室內硬體設備和劇場空間則回歸建築法討論，今文資會未做決議。

都市計畫委員、國父紀念館現任建築師則曾光宗表示，將尊重文資會和都審會的決定，是否拆除圍牆都會尊重各方意見，館方則不願接受媒體訪問。

記者致電正聲里長陳秀蘭回應，國父紀念館並未依文化局的指令召開公聽會，沒有尊重里民意見，並指出國父紀念館是古蹟不是說拆就拆。另外，正和里長尹俊富更痛批，當地居民長期爭取蓋地下停車場，文化部置之不理，來搞意識形態，里民絕對不會同意將圍牆拆除。

(中時 )