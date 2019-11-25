國際知名大型夜跑賽事「PUMA 螢光夜跑」即將於2019 年11月29日開始登記報名2020場次，邁入第14個年頭的2020 PUMA螢光夜跑不僅有更富創意的活動亮點、更趨成熟的賽事規劃、更顯酷炫的螢光呈現，也呼應全球關注的環境永續保護議題，特別首創採用 First Mile 環保紗線製成賽衣，以及全新參賽贈品環保水壺、號碼布腰帶等豐富好禮。

2020 PUMA 螢光夜跑除了延續深受好評的校園星 RUN 組創意規劃外，也全新打造巨型滑梯彩球挑戰，讓參賽跑者用最熱血歡樂的心一同參與 PUMA 年度盛事。PUMA 螢光夜跑累積至今已吸引超過22萬名跑者參與，PUMA更將這股夜跑風潮帶往世界各國，包括美國、中國、日本、韓國等十多國跑友跨海來台體驗螢光夜跑的獨特魅力。

2020 年PUMA螢光夜跑將於4月4日及4月11日分別於台北、高雄正式開跑，並於 2019 年11月29日開放多元方式報名，PUMA 再度邀請全台熱情的跑者們，一起跑動我們最熱情的城市魅力。

(中時電子報)