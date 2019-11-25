市長侯友宜到場剪綵。（許哲瑗攝）

位在鶯歌公有市場3樓的中鶯市民活動中心，因年久失修、設備破損荒廢10多年，市府2017年展開修繕，除了翻新牆面及管線外，也增設大型電子看板、無障礙廁所等硬體設備，今舉辦啟用典禮，市長侯友宜到場剪綵，包括中鶯、東鶯、西鶯、南鶯、北鶯及建國里民皆可使用，是鶯歌最大的活動中心。

中鶯里長蘇培明表示，活動中心1949年興建，面積廣達225坪，早年各里、社團常來租借，使用率頻繁，不過啟用迄今超過半世紀，內部裝潢年久失修且漏水嚴重，牆面處處斑駁，約15年前電梯故障後，苦無經費修繕，活動中心逐漸荒廢，長年堆滿雜物，成為無人敢靠近的廢墟。

蘇培明說，鶯歌居民苦無大型室內集會空間，辦理活動往往得外借場地，相當不便，前市長朱立倫得知後，2017年展開修繕，昨日順利啟用，侯友宜也承諾儘速增設無障礙電梯，讓活動中心成為聯絡感情的好場所。

啟用典禮邀集侯友宜、鶯歌區長周晉平及地方多位民代上台剪綵，象徵歡喜入厝，不料懸掛天花板的彩球疑因繩子沒繫牢，張開後從天花板掉落，砸在侯友宜頭上，讓侯友宜笑說，「果然鴻運當頭！」，現場也安排熱舞表演、舞獅團祈福獻瑞。

民政局長柯慶忠表示，中鶯活動中心內部採挑高設計，寬敞無壓迫感，翻新工程除了增設大型電子看板、影音設備、集會研習設備外，也一併配置無障礙廁所，打造更友善的聯誼場域，未來可辦理老人共餐、銀髮俱樂部與社區關懷據點使用。

(中時 )