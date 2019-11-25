失智是許多邁入高齡的民眾會遇到的問題，許多人為了防老人失智，想盡方法阻止腦部退化。除了觀察記憶力、行為與個性等徵兆，「打麻將」被推為適合活化老人腦部的休閒娛樂，然而還有什麼辦法能夠活絡腦細胞嗎？日本及挪威皆有權威找到其他簡單又能輕鬆抗失智的活動，據了解，「量腰圍」、「逛鬼屋」、「洗三溫暖」都可以有效防失智！

據《早安健康》報導，日本國立循環器病研究中心腦神經內科部長、日本失智症學會認證醫師豬原匡史表示，「β澱粉樣蛋白」在腦部積蓄是造成失智的主要原因；另一種則是腦部「海馬迴萎縮」。不過近年更發現「腦部表面覆蓋的神經細胞衰退」也是引發失智關鍵之一。因此如何檢測自己是否有失智風險，及活絡腦部神經細胞，跟預防失智有著正相關。

●從鬼屋探險看出你會不會失智

豬原匡史建議，可以到遊樂園的鬼屋試膽測試有無失智風險。據悉，在腦部表面覆蓋的神經細胞中，「伏隔核」負責掌管慾望、衝勁，而這部分最容易減少，使人在感到危險、恐怖時特別容易退縮。日本節目曾做過實驗，針對9名60～70歲男女，其中無法完成鬼屋試膽的一名73歲女士，在接受核磁共振檢查後，發現她腦神經細胞低於正常值約12％。

專家透露，到遊樂園的鬼屋試膽測試有無失智風險。（圖／shutterstock）

●量量腰圍 脂肪過高有較高失智風險

量腰圍可以測是否會失智？豬原匡史指出，堆積過多內臟脂肪在腹部，恐會釋放出致癌物質，使腦神經細胞容易受到攻擊。也因此患有腹部肥胖「蘋果體型」的人，其失智機率較高。

●泡三溫暖可抗失智

除了打麻將以外，還有什麼可以活絡腦部神經？根據2017年芬蘭學者所做的研究，發現每周進行4次以上桑拿浴的人，其減少失智機率高達約66％。理由是因為，定期進行高溫桑拿可以加速腦部血液流動，同時刺激神經細胞，達到活化腦部、防止腦細胞減少的效果。

每周進行4次以上桑拿浴的人，其減少失智機率高達約66％。理由是因為，定期進行高溫桑拿可以加速腦部血液流動，同時刺激神經細胞。（圖摘自新華網）

日本千葉大學一項針對14000多名65歲以上女性的研究也發現，每天入浴泡澡的族群較不易罹患失智症，需要他人照護的機率也較低。日本醫學博士米山公啓指出，這與泡澡有良好的放鬆效果有關，每天入浴有助於民眾紓壓、活化副交感神經，進而達到維持記憶力的效果。

●冷熱交替桑拿法

日本國際醫療福祉大學教授前田真治建議，可使用「冷熱交互桑拿浴」來預防失智。根據豬原匡史表示，高溫桑拿可幫助擴張身體血管；而冷水澡則能使血管收縮。如此一來一往下，既能提高血管的幫浦功能，促使腦部血液流量增加，同時刺激副交感神經，更容易活化腦神經細胞。據節目透露，前文無法通過鬼屋試膽的73歲女士，在嘗試冷熱交替桑拿法後，腦部的神經細胞明顯活絡，並已回復到同年齡者的正常值。

●做法

1.進行桑拿浴5～10分鐘，進行前要注意先擦去身上水分，以免提高水分蒸發時間，讓體溫難以上升。

2.近入冷水浴池裡泡30秒，半身即可，不必強行泡至肩膀。

在家也能做的簡單方法：

1.泡41～42度溫水15分鐘，直到身體稍微冒汗。

2.用30度左右的低溫沖澡30秒，反覆進行2次即可。

※有心臟病等心血管疾病者應先徵詢專業醫師意見。

※過程中若感覺不適不可勉強，同時應注意隨時補充水分。

(中時電子報)