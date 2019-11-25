名列新黨不分區立委第一名的邱毅上午前往台北地檢署對台北市長柯文哲提出違反選罷法告訴，還稱柯文哲是政治周星馳，對此台北市議員王世堅下午表示，柯文哲若是周星馳，那同樣都走親中路線的邱毅就是政治吳孟達。他還抨擊柯文哲砲打藍綠又批小黨是為了蹭網路聲量，但民眾黨不會成為第三勢力，柯文哲也會快速從政壇消失。

王世堅表示，其實用周星馳形容柯文哲並不適切，因為周星馳廣受台灣民眾歡迎，但現在前來服務處求助的民眾，連罵都懶得罵柯文哲，象徵柯在民眾心目中的形象非常差，毫無期望。

王世堅指出，柯文哲在2014年參選台北市長時，自稱「墨綠」還和吳澧培、辜寬銘等台獨大老同台，現在卻砲打台獨，當初不僅是消費台獨，也代表柯文哲是個毫無政治信用的人。

他認為，柯文哲和邱毅一樣，一個不敢自己出來參選立委，一個不敢跳出來參選總統，都是選在不分區立委後面延續政治生命。王世堅也直言，民眾黨在這次的區域立委選情將會掛零，不分區立委選情也不足以成為第三勢力。

(中時 )