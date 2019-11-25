羅美玲與Terry喜迎二兒子小紅豆誕生，小紅豆原來的預產期是12月13日，但因為醫生發現寶寶沒有繼續長大，所以建議提早催生，12日小紅豆來到這世界，體重2100公克，兩夫妻25日公布喜訊，「感動一切都很平安，不論大人或小孩都很健康，雖然是提前催生，很幸運的是很順利，自然產沒有吃全餐。」綜藝大前輩胡瓜得知喜訊，雖然每天忙過年存檔錄影，依舊不忘透過助理送上紅包祝賀。

羅美玲（右起）、大兒子與Terry開心合照。（阡鳳提供）

羅美玲笑說：「原先的預產期以為今年沒法唱跨年、尾牙了，但貼心的小紅豆提前報到，讓我做完月子還來得及賺奶粉錢，俗語道『娶某前、生子後運氣最好』，請大家快來找運氣旺的我演出。」升格當二寶爸的Terry分享心中感動，「我第1個、第2個都有陪產跟全程參與，本來一直很擔心會在工作中沒有參與到，但是都有參與到，真的很感動，再來是小朋友跟媽媽都很健康，完全沒有高齡產婦會有的問題，非常開心。」

羅美玲本來希望第二胎可以迎來女兒，因此在照超音波還不知胎兒性別時，便以小紅豆暱稱，後來確定是兒子時，小紅豆已經叫得很順口了，她表示：「小紅豆沒有性別啊，男生也可以叫這個名字，很可愛。」

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