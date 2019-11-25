世界級馬拉松菁英選手暨日本馬拉松紀錄保持人大迫傑 (Suguru Osako)於上周再度造訪台灣，此行銜同其指導教練暨Nike全球簽約教練Pete Julian共同來台，四天的行程在今日劃下句點。此行大迫傑及教練Pete Julian的行程以訓練營及跑者講堂為主，藉由與台灣跑者實際接觸的機會以及精心安排的課程，帶來許多雙邊互動的寶貴經驗，交流過程中，不僅分享其專業訓練知識給予臺灣的跑者與教練，大迫傑勇於突破、不畏艱難的意志力，更感染並激勵了許多人。

為促進與更多跑者的交流及互動，此行大迫傑及教練Pete Julian亦來到「跑者講堂」，與NRC 配速員、NIKE FAST 42 三屆成員，以及本地跑步愛好者交流馬拉松實戰經驗以及跑者精神。身為世界頂尖長跑運動員，屢屢締造非凡成績的大迫傑提到，在跑步生涯中他也曾有過猶豫時刻，他分享道：「馬拉松選手的訓練過程會有許多焦慮和不安，我會轉換情緒去思考自己最初的目標是甚麼，在日常基本的訓練上投注努力，用自己最好的狀態完成每日訓練，才能穩健地朝目標邁進，同時在這樣腳踏實地的努力過程中逐步累積信心。」

對於跑者而言，每次的賽事如何穩定地提升成績、持續進步，並在比賽前以最佳的狀態準備好自己、面對賽事，亦是「跑者講堂」活動上許多跑者所關注的議題。教練Pete Julian提供的建議是：「跑步訓練就像料理食物，有時候適當加入不同的調味料，透過新的元素也許能激發出意想不到的火花，達到新的境界，這也是大迫傑即將於今年冬天遠赴肯亞進行移地訓練的目的。」

除了與市民跑者的互動分享，更特地邀請Nike 全球簽約教練Pete Julian與台灣長跑教練及菁英運動員交流他指導多位世界頂尖運動員的訓練技巧，希冀幫助台灣選手獲得更豐富專業的知識進而提升表現。Pete Julian無私分享執教內容，更跨越國籍界線加深跑步教練之間的良性互動與交流。

女子全程馬拉松紀錄保持人曹純玉說：「聽完Pete Julian分享，不僅對自我訓練上有更大啟發，也讓我更堅定在未來要把自身經驗和專業訓練技巧傳承給更多跑者，持續提升臺灣田徑選手的實力。」

(中時電子報)