基隆市鬧區人來人往的安一路樂一市場門口，於25日早上有一名男子在牽機車的時候，因為跟隔壁的車子靠太近了，一不小心就將停在隔壁的車子推倒，造成車頭擋風板破裂。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

基隆市鬧區人來人往的安一路樂一市場門口，於25日早上有一名男子在牽機車的時候，因為跟隔壁的車子靠太近了，一不小心就將停在隔壁的車子推倒，造成車頭擋風板破裂。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

基隆市鬧區人來人往的安一路樂一市場門口，於25日早上有一名男子在牽機車的時候，因為跟隔壁的車子靠太近了，一不小心就將停在隔壁的車子推倒，造成車頭擋風板破裂。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

只差一百元，竟吵到叫警察！基隆市鬧區人來人往的安一路樂一市場門口，於25日早上有一名男子在牽機車的時候，因為跟隔壁的車子靠太近了，一不小心就將停在隔壁的車子推倒，造成車頭擋風板破裂。當事人後來發現，便要求肇事男子需要賠償300元來作為車損的賠償，但肇事男子則認為車身本來就已有毀損，只願意付200元給當事人，兩人一言不合當街大聲互嗆，其中一方甚至還向警方報案，準備訴諸公權力。

兩人在街頭吵到臉紅脖子粗，而大吵的火爆場面，也吸引附近民眾都聚過來關心，連同警方到場後，兩人還是為了一百元持續角力吵個沒完，最後警方為免影響用路行人安危，要強勢處理時，雙方擔心招惹更多麻煩，甚至吃罰單，才終於願意達成和解。

被撞的車主要求肇事男子道歉，就願意以二百元現場和解，肇事男子眼看對方姿態放軟，並當場道歉後以兩百元成交，雖警方以已經報案，支援警力趕來途中為由，一度要求雙方不能離開，不過當事人認為只是民事賠償就逕自離開，結束了這一場街頭鬧劇。

據在地車行指出，這類型的基本款機車，前車殼新的大約需要400到600元才能購置，但是中古折舊，更加上原本就毀損的，市價僅只值大約100到200元。

警方表示，安一路本來就是基隆市熱鬧的街道，時常會讓機車都擠得動彈不得，一不小心就很有可能將隔壁的車推倒，導致車殼破損。對此，警方就提出建議，私下和解還是應該填寫和解書，否則像這樣，相差100元也能吵的差點要大打出手。

(中時 )