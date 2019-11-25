送到急診室的病人及陪同的家屬，在檢傷分類站檢傷完畢後，只有病人及一名陪通家屬能夠進入診療管制區，讓病人能夠安靜休養，另外也能降低急診暴力的狀況發生。(吳建輝攝)

彰化醫院斥資百萬，將使用20餘年的急診室進行大改造，參考歐美國家的急診室布局，利用綠、黃、紅三色區分病情輕重，讓醫護人員可以一目了然掌握病人狀況，另外也在身障廁所設置尿布台，還有目前衛生署積極推動的急診門禁管制等等多項創新設置，讓整個急診室煥然一新，院長謝文淮說，2年前開始從強化醫師群開始，到今天整個軟硬體建設完成，為南彰化鄉親打造的急診拼圖終於完成。

謝文懷說，5年多前他剛到任時，急診室的品質不好是他心中的痛，因此著手整頓誓言要替南彰化的鄉親打造一個媲美醫學中心的急診室，2年前從強化醫生群開始，當時剛好遇到長庚醫院急診醫師出走潮，另外又從中山大學挖人，讓急診專科醫師從1人一舉擴編到6人。

除了院內的急診室更新，院區外也增設了一條急診專用道，讓救護車能夠更快速的送達病患到急診室進行治療。(吳建輝攝)

急診室主任詹征褘說，彰化醫院率先引進急診門禁管制機制，讓急診室不像菜市場一樣吵鬧隨意進出，除了進行病情解說之外，管制區內僅限1人可以在急診室陪伴病人，除給病人安靜休養的空間外，也能降低急診暴力的狀況發生，另外急診室也配置一名照服員，協助照護沒有陪伴者的病人。

急診護理長邱慧梅表示，有些到急診的病人因為無法在急診床上大小便，或不願在病床上換尿布，因此在新的急診室內規劃設置了身障廁所，裡面還特別設置大型尿布台，提供病人一個方便且隱密度高的空間，照服員也可隨是入內協助，提供給民眾更好的急診照護。

考量有些病患如廁不方便，特別在急診室內設置身障廁所，也增設了一個大型尿布床，提供病人一個方便且隱密度高的空間。(吳建輝攝)

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