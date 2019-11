香港新生代歌手Tyson Yoshi23日首度來台開唱,台北場「1st」演唱會門票一週內就售罄,更吸引近600名歌迷到場支持,Tyson帶來兩位香港Hip-Hop音樂人兼好友TIAB、MADBOII情義相挺,更特別邀請神秘嘉賓Marz23阿夜(林志融也是已故藝人安迪之子)同框演唱,直接讓現場high翻。

「香港R&B超新星」Tyson Yoshi來台開唱,吸引近600名歌迷到場支持。(圖/B-rated Entertainment提供)

由Tyson Yoshi製作人兼好友MADBOII帶來多首勁歌暖場,包含〈2 STEPS〉、〈FISH〉、〈I Don't Give A〉等多首代表作品。接著只見Tyson本人身穿長袖帽T帥氣登場,以極富磁性的嗓音、俐落流暢的flow一連帶來〈Don’t Care〉、〈SP〉、〈B.A.E〉、〈Christy〉、〈Stranger〉、〈 I'm Not Lonely Anymore〉等多首人氣歌曲,令現場許多歌迷陶醉跟唱。

Tyson Yoshi好友TIAB亦擔任嘉賓,一起合唱《Right Here》,展現絕佳舞台默契及魅力。(圖/B-rated Entertainment提供)

唱到〈She said〉的時候,Tyson透露這是自己最喜歡但卻最討厭唱的一首歌,他搞笑表示自己每次唱這首都會忘詞,卻意外逗樂粉絲,紛紛甜喊「我們幫你唱」,他則露出燦笑回應,「這首是在跟女友吵架的時候花15分鐘寫出來。」

隨即好兄弟阿夜登場,聯合高唱〈寂寞男孩〉炒熱現場氣氛,堪稱近期最令樂迷驚喜的跨界合作,阿夜更邊唱邊俏皮跟粉絲揮手打招呼,可見出男神私下親民可愛的一面,令許多粉絲尖叫不已,隨後更一人撐場,以渾厚嗓音帶來〈我不是饒舌歌手〉,個人魅力超驚人,讓人一聽就戀愛。

在演場會尾身,則由好友TIAB登場,驚喜帶來新歌〈執意 Insis〉、〈WRUN〉、〈 I Don't Wanna〉,當然也少不了萬眾期待的〈Why You So Beautiful〉。 最後Tyson也感性表達對歌迷的感謝,以經典示愛歌〈To My Queen〉結尾,為歌迷帶來甜蜜的一晚。

