網友留言。（圖片摘自臉書粉專「韓國瑜總統後援會 前進總統府」）

網友留言。（摘自臉書粉專「韓國瑜總統後援會 前進總統府」）

親綠民調今公布結果，總統蔡英文不論是總統支持度還是中華民國認同度，都大贏國民黨總統候選人韓國瑜，對於這個結果，網友譏諷，真是史上最好笑！那就直接宣布當選就好了！

親綠的台灣民意基金會今公布民調，結果顯示，三組正副總統候選人中，有55.2%會投給「蔡賴配」，26.3%投給「韓張配」，7.6％投給宋余配。「蔡賴配」領先的「韓張配」達29個百分點，選情呈現空前一面倒狀況。

而在認同中華民國上，民調結果顯示，有近五成的選民認為蔡英文最認同中華民國，只有二成六的受訪者認為韓國瑜支持中華民國，覺得親民黨主席宋楚瑜最認同中華民國有11％。

對於這個結果，網友在臉書粉專「韓國瑜總統後援會 前進總統府」發文表示，「根據台灣民意基金會，11/25的最新民調，也是選舉史上最好笑的！世紀大民調蔡vs韓 55:26，而且最認同中華民國，蔡vs韓 一樣是55:26，哈哈哈！快崩盤啦」！

底下網友紛紛表示，「如果大翻盤，就好笑了哦～這些民調就麻煩收起來了，以後不要再做民調了吧～嚇誰呀～做爽的呢」、「非常笑話」、「直接宣佈當選好了，欺騙社會，亂黨亂國」！

(中時電子報)