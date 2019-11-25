台大、台師大、台科大組成的台灣大學系統擬在明年2月全國大學校長會議提案，將1學期由18周改為15周以跟國外銜接，又可提高學生積極度。教育部初步回應3校可以逕自施行；3校則表示，大學一般很不喜歡被教育部管，「但是這件事情拜託教育部來管我們，這是整個制度的變化，會改變整個高教氛圍！」

現行《大學法施行細則》規定授課18小時為1學分，因此各大學1學期都是18周；相較之下國外大學每學期都是12到15周。台灣科技大學副校長莊榮輝表示，台灣學期是「全世界最長」，但是時間長不見得學得比較多、比較好。

「我教書30年經驗是學生過了期中考整個精神就垮掉，要拖好久才會拉回來，然後又要期末考；如果能把學期縮短、密集上課，可以更有效率！」今年1月才從台大退休、曾擔任台大教務長的莊榮輝說，如果還把大學教學停留在「知識灌輸」的觀念，那1學期1000周都不夠。

莊榮輝表示，10年前台大就有意縮短學期，教育部一向的回應都是學校可以自行調整，「當然我們3校大可自己決定！但是我覺得教育部應該扛起來，因為這是影響全台大學的事情。」如果現在只有3校動，其他學校還是1學期18周，到時有他校學生要考台灣大學系統，或是跨校修課就會出現問題。

台大教務長丁詩同表示，歐美大學第一學期通常在耶誕節之前結束，但台灣是1月中才結束，因此台大的國際交換生期末考常常要另外處理，甚至飛回台灣考試，造成師生很多困擾。

丁詩同說，縮短學期不只是為了國際交換生，還包括台生出國交換；另外也讓老師安排課程活潑化、彈性化，餘下的兩三小時可安排學生寫報告或課外學習，創新性更高。他也表示，全世界沒看過像台灣這麼長的學期，老師和學生都很疲累，這是教學現場的真實狀況。

莊榮輝也說，縮短學期需要很大的決心和格局，一定會改變台灣的高教氛圍，他沒辦法很確定變好變壞，主要是變成15周之後老師學生都要非常努力，他擔心台灣師生還沒有這樣的體認，但是不能因為這樣就不去改。

(旺報 )