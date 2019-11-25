北市余姓男子今年6月與女網友相約見面，沒想到女網友主動獻殷勤，邀約入屋喝茶，原以為是艷遇實則遇到「迷魂女盜」，余遭洗劫1萬7000多元，清醒後到醫院檢驗發現尿液有安眠藥成分，趕緊向警局報案控告強盜罪，不過，檢警查驗茶包內並未發現異狀，依竊盜、偽造文書提起公訴，強盜罪部分則不起訴。

43歲謝姓女子曾因偽造文書被判處有期徒刑6月確定，今年6月28日下午2時10分與余姓男網友見面，主動邀約他去天母北路住處作客，進屋後，謝準備薑茶給余飲用，還說「喝起來會苦苦的」，沒想到余飲用後感覺昏昏沉沉在床上睡著。

余直到晚間8點多才清醒，一度誤以為是身體不舒服，但返家後才發現，信用卡簽名處遭刮除，懷疑遭人盜刷，經詢問銀行並到醫院驗尿赫然發現遭人下藥，立即因而控告謝女強盜罪。

謝女則辯稱，確實有泡一杯老薑紅茶給余喝，但聊天過程，余自稱身體不舒服躺在床上休息，中間還有撥打電話，過了20分鐘後即離去，她並未對余下藥。

但檢察官調查，薑茶茶包並未驗出與余男體內有安眠藥成分，而且，被害人余男自覺飲料有異，照道理應該立即前往醫院就診，卻延遲到隔天晚間才去採尿送驗與常情不符，無法認定謝女下藥盜取信用卡。

起訴書指出，謝女在28日下午4點半，中山北路百貨公司刷卡購買1萬3828元金項鍊、以及1瓶香水，共計1萬7000多元，並偽造簽名，依竊盜罪、偽造文書提起公訴。

(中時 )