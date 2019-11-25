民眾黨立委參選人何景榮（左）與國民黨立委蔣萬安（右），何景榮在自己衣服上設計「蔣萬安愛韓國瑜」的逗趣標語。（台灣民眾黨提供／張穎齊台北傳真）

共諜案延燒，民進黨北市第三選舉區（中山、北松山）立委參選人吳怡農25日指出，對於偷取國家機密、軍事機密，在台灣的刑責是1至7年要微調至3至10年，但國民黨團卻集體投下反對票，包含在內的立委蔣萬安沒有捍衛中華民國的決心；另外也呼籲國民黨撤換不分區立委提名人吳斯懷，下架這個可能出賣國家的退役軍人。

吳怡農表示，竊取國家軍事機密，一般民主國家刑責都是20年起跳，台灣是1至7年，提升3至10年，這樣微調，任何黨團都不應反對，但國民黨卻集體投下反對票，身為國民黨明日之星的蔣萬安，卻沒有展現過捍衛中華民國的決心，「若換我來做，我可以做到！」

「撤換吳斯懷！」吳怡農認為，國民黨不分區立委名單若不做調整，向中共輸誠的吳斯懷還列在第4名，那台灣選民絕對會很失望，國民黨也將會面臨和香港建制派一樣的崩盤式潰敗。

民眾黨立委參選人何景榮則在臉書發文大酸，吳怡農一下說「吳怡農是比蔣萬安更好的男人」，最近又說「蔣萬安是比吳斯懷更危險的男人」，所以結論是「吳怡農是跟吳斯懷一樣好的男人？你們搞得大家好亂啊！」吳、蔣那麼想跟吳斯懷一起玩，乾脆何景榮來當主持人，這3人一起到何景榮全球競選總部辯論，看到底誰比較好，這總不用再閃躲了吧。

(中時 )