新北市一名已婚黃姓男子偷吃小三阿美（化名），阿美懷孕後因子宮外孕進行流產，事後出示診所診斷證明書稱終身不能受孕，向黃男要了3張各1千萬元支票當做日後生活費，沒想到黃男後來聽到阿美再次懷孕又流產，且其中1張支票已兌現，一怒之下對阿美提告，但檢方調查因罪證不足，將阿美不起訴；後來阿美發現黃男冒她的名義、偽刻印章，購買生前契約及靈骨塔，新北地院審理後將黃男依偽造文書罪判刑3月，得易科罰金，緩刑2年。

阿美在檢察官庭訊時說，黃男背著她上酒店，決定與他分手，黃男事後還簽下承諾書，保證日後不再花心，並簽發3張支票給她，與她流產無關，事後黃男仍四處拈花惹草，她才填上支票日期，兌換其中1張。檢方調查將阿美不起訴。

阿美後來發現，黃男持她的證件、冒用名義、偽刻印章，購買生前契約及靈骨塔，卻繳不出分期付款，被禮儀公司催討才知此事，氣的向黃男提告。黃男則辯稱，買生前契約與靈骨塔，是送給阿美禮物。

黃男在新北地院審理時認罪，並承諾會付完分期款項，法官考量2人已和解，將黃男依偽造文書罪判刑3月，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

(中時電子報)