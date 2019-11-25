新北市一名已婚黃姓男子偷吃小三阿美（化名），阿美懷孕後因子宮外孕進行流產，事後出示診所診斷證明書稱終身不能受孕，向黃男要了3張各1千萬元支票當做日後生活費，沒想到黃男後來聽到阿美再次懷孕又流產，且其中1張支票已兌現，一怒之下對阿美提告，但檢方調查因罪證不足，將阿美不起訴；後來阿美發現黃男冒她的名義、偽刻印章，購買生前契約及靈骨塔，新北地院審理後將黃男依偽造文書罪判刑3月，得易科罰金，緩刑2年。
阿美在檢察官庭訊時說，黃男背著她上酒店，決定與他分手，黃男事後還簽下承諾書，保證日後不再花心，並簽發3張支票給她，與她流產無關，事後黃男仍四處拈花惹草，她才填上支票日期，兌換其中1張。檢方調查將阿美不起訴。
阿美後來發現，黃男持她的證件、冒用名義、偽刻印章，購買生前契約及靈骨塔，卻繳不出分期付款，被禮儀公司催討才知此事，氣的向黃男提告。黃男則辯稱，買生前契約與靈骨塔，是送給阿美禮物。
黃男在新北地院審理時認罪，並承諾會付完分期款項，法官考量2人已和解，將黃男依偽造文書罪判刑3月，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。