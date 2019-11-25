賽前唯一2戰全勝的味全龍，先後贏了韓職聯隊及日本社會人，但面對日職紅隊踢到大鐵板，單場挨3轟讓龍隊苦哈哈，雖然吳睿勝在8局也炸裂搶回1分，不過龍隊最終仍以3比7落敗，初嘗敗績。

味全龍隊此戰先發打序大變動，大多由前2戰沒先發的選手登場，先發投手郭郁政有好的開始，首局讓對手三上三下，下半局龍隊又在曾傳昇、郭天信連續安打下攻下首分，不過日職紅隊立刻反攻。

日職紅隊在2到5局都攻下分數，2局上半靠連續安打及龍隊失誤攻下追平分後，山野辺翔敲安打下超前分，形成2比1。3局上第二棒的吉田大成敲出陽春炮再添1分，隨後發動少見的雙盜壘，戰術成功，拿下第4分。

4局山野辺翔炸裂，濱田太貴敲出三壘安打攻下第6分後，龍隊選擇更換投手陳良志，並與捕手魏全搭配。不料第5局小郷裕哉也開轟，前5局日職紅隊便以7比1大幅領先。

龍隊雖前半場落後，不過後半場投手聯合封鎖日職紅隊攻勢，吳俊杰、劉家愷、林旺億、李宇翔各中繼1局無失分，龍隊才有機會在比賽尾聲拉出一波攻勢。8局下半吳睿勝回敬一發陽春炮，接著9局下半高淮安、歐晉連續2支全壘打牆前落地的二壘安打，攻下龍隊第3分，可惜攻勢到此為止，日職紅隊強勢出擊，敲出3發全壘打，龍隊以3比7落敗，也是他們在冬盟的首敗。

味全龍隊今年選秀第八指名郭郁政主投3.2局，被敲8支安打、失6分，其中5分為自責分，挨了2發全壘打，也算是震撼教育。而日職紅隊伊藤翔主投5局僅掉1分非自責分，此外打線堪稱是冬盟至今7場比賽看下來火力最猛的球隊，3戰共敲7支全壘打，遙遙領先各隊。

而單場MVP則由日職紅隊吉田大成獲選，他單場5支4超猛打賞，包含一發陽春炮，打擊率5成也是全隊最高。

(中時電子報)