中國創新投資公司主席兼行政總裁向心和替任董事龔青，25日傍晚近6點抵達桃機，準備搭機離境前往香港時，遭調查官攔截，要求配合調查，據悉前往位於新北的調查局國安站，晚間移到北檢，但桃園市調處以事涉國安，不便對外說明。

自稱是中國大陸間諜的王立強，向澳洲媒體爆料，曾經受指派干預台灣選舉，在國內引發軒然大波，又傳出中國創新投資公司是一處基地，其中主席兼行政總裁向心是中共駐港高級特務。

向心和替任董事龔青，24日晚間準備搭7點半的飛機離境前往香港，調查官獲悉，在他要出境前攔截，要求配合帶回，追查是否涉嫌發展共諜組織，深夜移送北檢，但2人拒絕夜間偵訊。中國創新投資公司25日也證實2人被帶走，同時已聘請台灣律師提供協助。

據了解，2人已經多次來台。桃市調處目前忙著搬運大一箱箱文書資料，但不願證實是否和王立強案有關，更以事涉國安，不便對外說明任何資訊。B

(中時 )