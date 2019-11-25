環球時報：與美國展開第二階段、第三階段協議 15:112019/11/25 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國環球時報25日表示，中國與美國非常接近達成第一階段貿易協議，駁斥其他媒體的負面報導。 環球時報引述接近中國政府的專家說法稱，中國仍致力於在平等基礎上與美國繼續展開第二階段、甚至第三階段貿易協議的談判。 (工商 ) #階段 #中國 #美國 #協議 #環球 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普：如未達協議 再提高關稅 04:092019/11/21 焦點新聞 專家傳真－與其爭辯回流投資金額 不如聚焦隱藏問題 04:102019/11/21 產業特刊 川普變臉！貿易協議又危險 驚爆3大戰犯 09:072019/11/21 財經 選前公布財務狀況 川普自豪：比人們想的還有錢 13:032019/11/22 財經 環球晶韓國新廠竣工 南韓總統到場祝賀 04:102019/11/23 證券．權證 資安疑慮未消 美陸軍學員穿制服不准玩抖音 14:552019/11/23 國際 火鍋牛肉怎麼吃最好？ 業者成立觀光工廠曝秘訣 13:042019/11/23 生活 11月26日聯發科發表首款5G晶片 04:092019/11/24 財經要聞 沖繩經濟特區 臺日供應鏈新商機 04:092019/11/24 企業經營 國安顧問：中美有望年底前達成首階段貿易協議 05:302019/11/24 國際 國際熱門新聞 力挺涉割喉戰俘海豹戰士 美炒了海軍部長 - 國際 海嘯式潰敗！港親北京建制派怨選舉不公 - 國際 維密時尚秀正式取消 內衣天使掰掰？ - 國際 藏醫申請列世界文化遺產 印度語陸又鬧僵 - 時事 - 中央社 一鳴驚人！港政治素人壓垮前主席 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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