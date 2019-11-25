中國環球時報25日表示，中國與美國非常接近達成第一階段貿易協議，駁斥其他媒體的負面報導。

環球時報引述接近中國政府的專家說法稱，中國仍致力於在平等基礎上與美國繼續展開第二階段、甚至第三階段貿易協議的談判。

(工商 )