尼克今天在「紐約內戰」中於主場101比103不敵籃網，哈里斯在最後6.8秒兩罰俱中奠定勝利基礎。然而這場比賽出現意外插曲，此役評論員理查傑佛生爆料，去年尼克找他加盟，結果他直接選擇退役，用這種方式打臉。
理查傑佛生在2018年夏天成為自由球員，結束了17年職業生涯，退役後轉任評論員，曾效力過籃網的他，擔任今天的場邊講評工作。
理查傑佛生表示，去年夏天原本還沒考慮退休，但突然接獲尼克邀請他加盟，於是他立刻決定高掛戰袍退役。
理查傑佛生解釋退休理由，「當我的名字和某支球隊有了聯繫之後，我就動了退休念頭。當時尼克來找我，我突然感覺到可能在這個聯盟混不下去了，所以我決定退役。」
位處紐約這座大城市的頂級球隊尼克，這些年來戰績毫無起色，今年夏天原本有意招攬厄文與杜蘭特，但在杜蘭特受傷後打消了這項計畫，兩位名將反而選擇加盟籃網。
(中時電子報)
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