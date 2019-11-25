親民黨總統候選人宋楚瑜今天宣布，為了台灣均衡的發展，他若當選，將遷都中台灣，經濟中心放在台北，更重要的是南部發展為休閒、長照與老人退休的好地方，未來的政府會是大聯合政府，會走向真正的內閣制。

他還說，會與未來可能進入政府的人進行相關計畫的討論，過去幾天他見了很多可能的人選，未來的總統只管兩岸、國防等大事，其他執行面，由行政團隊進行，他會找一些能幹的人做。

(工商 )