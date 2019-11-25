宋楚瑜宣布：若當選 未來遷都中台灣！ 15:172019/11/25 工商 譚淑珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宋楚瑜。譚淑珍攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 親民黨總統候選人宋楚瑜今天宣布，為了台灣均衡的發展，他若當選，將遷都中台灣，經濟中心放在台北，更重要的是南部發展為休閒、長照與老人退休的好地方，未來的政府會是大聯合政府，會走向真正的內閣制。 他還說，會與未來可能進入政府的人進行相關計畫的討論，過去幾天他見了很多可能的人選，未來的總統只管兩岸、國防等大事，其他執行面，由行政團隊進行，他會找一些能幹的人做。 (工商 ) #未來 #政府 #台灣 #台北 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸史話－台灣議會設置請願運動 04:092019/11/21 兩岸藝文 「未來肉」台灣也有 營養師曝好處 21:412019/11/21 生活 副總統 不必虛位 04:102019/11/22 時論廣場 標普：未來一兩年不用改變香港評級看法 15:412019/11/22 財經 驚！未來事件交易所：韓國瑜價格又變化 19:472019/11/22 政治 林飛帆新店輔選 陪張銘祐市場掃街 13:362019/11/23 政治 強迫華為改名才會加速亡國感 04:102019/11/24 時論廣場 與陸韓處不來 日高中生瘋來台 04:102019/11/25 生活新聞 《產業》觀光局為台灣燈會暖身，小鎮遊戲趣駛進東勢 08:012019/11/25 財經 台經院營業氣候測驗點 營建業獨強上揚5.07點 10:302019/11/25 財經 政治熱門新聞 與王立強是朋友曾合照？林飛帆：太扯了 - 政治 總統大選最新民調出爐！網友一片嘲諷聲 - 政治 韓蔡南投造勢空拍 網：沒有比較就沒有傷害 - 政治 蔡嘉義造勢 綠媒竟喊挺英破百萬人！網嚇到：見鬼了... - 政治 民進黨猛打間諜案？趙少康震驚：竟有兩大邪惡目的！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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