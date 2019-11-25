選戰進入最後倒數階段，蔡英文總統喊出「0到6歲國家一起養」政見，準備在4年之內將現行育兒津貼加倍，從2500元增加到5000元，年齡也從4歲擴大到6歲，國民黨副總統參選人張善政今天也公布「育兒補助666」，除了補助費用外還有國教向下延伸等；國民黨立委參選人蔡育輝則質疑，既然是好政策，為何執政黨這4年都不說不做？他特別製作圖卡比一比，要選民擦亮眼睛。

距離2020總統大選剩下不到50天，藍綠陣營紛紛加碼育兒津貼，22日蔡英文總統臉書貼出育兒津貼加倍、年齡層普及到6歲，喊出「下一個4年、照顧更周全」；張善政及國政團隊公布的「育兒補助666」則是第一胎補助3萬，生第二胎補助6萬，不論胎別，每年補助6萬直到滿6歲，估計每年須增加570億預算執行。

國民黨立委參選人蔡育輝25日舉行記者會指出，現在結婚的人少很多，他在鄉下也很少看到幼兒，問起來年輕人不敢結婚不敢生，就怕自己養不起，因此參選時就提出類似政見，「中央發放、全台統一」、「提高生育、托育津貼」、「普設公幼、公托」等，生育津貼還規畫第一胎6萬、第二胎9萬、第三胎12萬元，獎勵多生育，還早於「666」。

蔡育輝非常認同「666」政策，認為是將實質請領的補助選擇權交給家長自己決定，未來若普設公幼，家長也能選擇由保母或者親人來照顧，既然都要補助民眾，就讓方式更多元，建立好配套措施，「政府不能把民眾當賊」；蔡育輝也說，之前綠營還說這對國家財政是一大負擔，看到受歡迎後就跟進，那這4年為什麼不做，到選舉才提出來，呼籲選民要仔細判斷。

(中時 )