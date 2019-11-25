農糧署召開記者會宣布高麗菜外銷越南。（農糧署提供）

農糧署召開記者會宣布高麗菜外銷越南，圖為高麗菜裝櫃過程。（農糧署提供）

農糧署今天在雲林西螺舉辦記者會，宣布台灣高麗菜進軍越南，並進行封櫃典禮，共出口180噸至越南胡志明市超市通路及團膳業者，署長胡忠一表示，這象徵台灣高麗菜南向成功，不過這項活動上午遭國民黨台中區立委參選人林佳新在立法院開記者會痛批作秀。

胡忠一表示，農糧署近年來透過貿易商積極開發台灣高麗菜的華人市場，除加拿大、香港及新加坡等地外，越南也深具開發潛力，因此輔導草湖果菜生產合作社配合貿易商羅吉斯克股份有限公司，利用真空預冷技術，提高供貨品質並使台灣初秋甘藍在越南上市後，儲架壽命能達一個月，強化我初秋甘藍的競爭力，後續也已接獲近10櫃的訂單。

林佳新批評，農糧署今天的記者會根本是在矇騙大眾，他指出，越南根本不可能吃下台灣的高麗菜，因為越南是台灣高麗菜第3大進口國，具價格優勢，更表示現在農委會都是用國家人民的納稅錢在啟動外銷，所謂的10櫃訂單也根本是作秀。

根據農委會的蔬果產銷資訊整合系統指出，我國2017年進口高麗菜3萬9283公噸，越南佔8452公噸排第3；2018年進口3萬1770公噸，越南6872公噸列第2；今年則是進口爆量的5萬6582公噸，越南1萬1286公噸排名第3，與我國去年對全球的出口量7740公噸，以及今年的2184公噸，形成強烈對比。

因此為拓展台灣高麗菜外銷，農委會不得不實施海外拓銷經費補貼，根據農委會國際處資料指出，銷往歐美、中東地區的高麗菜每公斤可申請8元的補助，其他國家則是每公斤4元，若以這次出口越南的180噸來算，就是72萬元。

(中時 )