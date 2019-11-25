造型科技化的大里區東榮立體停車場，可改善中興路商圈停車問題。（台中市交通局提供／台中市盧金足提供）

台中市北屯區舊社停車場，規畫納入舊社公園採多目標使用方式，興闢地下2層的立體停車場。（台中市交通局提供／台中市盧金足提供）

為解決大台中住商密集區停車問題，市府交通局爭取中央前瞻預算補助，將北屯區舊社停車場、大里區東榮停車場、南屯區正心停車場等3處現有平面停車場，重新闢建為立體停車場，完工啟用後可增加446席汽車停車位、215席機車停車位，滿足熱區停車需求，目前這3起工程展開工程招標作業，預計年底前完成工程招標，2021年底前完工啟用。

交通局長葉昭甫馬不停蹄與市議員、里長及民眾召開3場地方說明會，包括舊社停車場、東榮停車場及正心停車場闢建立體化停車場，與地方面對面座談了解需求，這3起工程正展開工程招標作業，預計年底前完成工程招標，2021年底前完工啟用。

交通局指出，舊社停車場目前有100席汽車停車位，規畫納入舊社公園採多目標使用方式興闢地下2層的立體停車場，工程總經費共2.13億元，完工後約可提供250席汽車、115席機車停車位，滿足火車站、捷運站周邊停車需求，同時提升捷運綠線及台鐵松竹站的轉乘效果，帶動地方發展。

東榮停車場現有100席汽車停車位，預計興建地上3層、地下1層立體停車空間，工程總經費共1.81億元，完工後可提供216席汽車、100席機車停車位，改善中興路商圈停車問題。

至於正心停車場則有70席汽車停車位，將興建地上4層、地下1層立體停車場，工程總經費共1.95億元，完工後提供250席汽車停車位，提升捷運綠線G12豐樂公園站及G11南屯站停車轉乘需求，並紓解當地停車位供給不足情況。

(中時 )