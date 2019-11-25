除了縮短學期，台大、台師大、台科大還提出正式承認暑期學院以及原校「逕讀碩士班」制度。台科大副校長莊榮輝表示，這3個項目是打包在一起提出的，都是希望提高高等教育的積極度，留才攬才。

莊榮輝說，今年9月台大、台科大、台師大在台東舉行了3校共識會議，除了再提一次「縮短學期周數」議案到明年大學校長會議，還希望教育部正式承認暑期課程、以及讓表現優異的大四生可以逕自升讀碩士班。

他表示，學期變短、變密集之後，比較不那麼正式的課程例如戶外課程、壯遊、遊學或通識課都可以放在「第三學期」也就是暑假期間上，實際上課時數並沒有減少；像台大「夏季學院」已經運行將近10年，效果非常好。要讓大專學習更多元、彈性，這是最好的做法。

另一個議案是大四逕升碩士班。莊榮輝說，其實現在已經有「3+2」，也就是大學修業期間如果成績優異，可在大三結束後直接跳碩士。但他認為每個人成長的時間點，很多科目無法在大二或大三看到學生是否有讀研潛力或是意向；有人比較晚熟，大四才進實驗室，但做得不錯，如果畢業後就能直接讀碩士，就能有效留才。

(旺報 )