特斯拉車禍駕駛關西服役 差1個多月退伍

昨(24)日下午發生特斯拉車禍震驚各界，據悉，23歲華姓男子是北投望族，今年9月剛從大學畢業，入伍服役，趁著放假帶著韓籍女性友人試駕特斯拉轎車，沒想到卻發生憾事。

根據國道警方調查，3人試車路線是根據特斯拉公司表訂路線，車上乘車也說，試車過程沒有異狀、也無爭吵，不知為何會發生車禍。

華姓男子本來在陸軍206旅新竹關西基地服役，僅剩1個多月就要退伍，沒想到這時卻發生意外事故。汐止警方將於今日下午會同檢察官、法醫對華男遺體進行相驗，以釐清真正死因。

(中時 )