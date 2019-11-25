台中市熱心民眾日前開車載90多歲韓姓老翁到北屯派出所報案，老翁因騎乘電動自行車前往太原路與東光路口的跳蚤市場，將車停放太原路與旱溪西路口，步行至跳蚤市場購物約一個半小時，逛完欲返家時，發現電動自行車不見了。

韓姓老翁憑著印象在太原路與旱溪西路口著急找了一圈，卻遍尋不著，焦急地請附近店家協助，店家老闆幫老翁找尋未果後，熱心載他至派出所。林員載著老翁，依經驗不斷向老翁確認車的位置，老翁卻十分確定，林員帶著老翁細細尋找數次不果；「阿伯…你真的把車停在這裡嗎？」，老翁緊張地說，對北屯陌生，只記得把車停在附近，但不確定到底在哪個路口。

林員一邊安撫老翁，一邊詢問老翁渠電動自行車的特徵、廠牌並耐心地在跳蚤市場之周邊路段約莫尋找一個小時，但均無下落，待車轉到太原路與東光路口時，林員眼尖看到一輛電動自行車停放於路旁，特徵與老翁所述極為相似，便帶著老翁下車察看，老翁卻望著電動自行車，搖頭直說不是他的車，

林員靈機一動，借老翁的鑰匙一試，不僅能發動，連附加的大鎖也能開啟，然後再打開車廂，拿出車廂內物品給老翁確認，老翁才恍然大悟地說：「原來我的電動自行車長這樣啊！我都沒有注意！」，伸手緊握林員的手不停道謝，也說不好意思花了林員這麼多時間！十分感激警方之協助！

(中時 )