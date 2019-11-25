藍營立委參選人沈智慧指出，「智慧姐」農民曆有別於傳統小規格，尺寸約A4大小的農民曆，字體也放大，無論年輕人、長輩一目了然、更方便閱讀。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

藍營台中市第5選區立委參選人沈智慧，印製古人智慧結晶的農民曆，內容有政見及選民服務；力爭小巨蛋設在北屯、興建北屯國民運動中心及捷運綠線從松竹延伸到經埔庫。綠營立委參選人莊競程，號稱「北屯金城武」推「競程5政見」，設計「我是台灣代言人」、「撐香港自由」、「保台抗中」等明信片送民眾。

綠營立委參選人莊競程表示，他是政治素人，為讓選民能夠迅速認識他、了解他的政見，於是提出「競程5政見」，包括，青年有希望勞工有保障、兒少有人幫、敬老有夠棒、醫療有發展等；除了勤走基層拜票，經常網路直播打知名度、「陸空」齊發，民眾都稱他「北屯金城武」。

藍營立委參選人沈智慧指出，「智慧姐」農民曆別於傳統小規格，尺寸約A4大小的農民曆，字體也放大，無論年輕人、長輩一目了然、更方便閱讀，裡頭的內容包括，人文節氣、沈智慧參選的政見及服務選民內容，為地方爭取中央經費，推動與民生有關的法案。

莊競程指出，2020年選舉很重要，這場選舉不是任何1個人的選舉，而是所有台灣民眾，共同來守護國家主權與自由民主之戰，因此希望選民給年輕專業的他1個機會，讓他挺進立法院為人民服務，讓「醫工博士」有機會照顧台灣這片土地上的長輩，創造台灣的美好未來。

沈智慧提出，禮義廉恥掛回校園、四維八德品格教育重回課綱，以核養綠、中火減煤，若連任將修法「酒駕累犯肇事致死、虐童致死者可處死刑」、「管委會可共同決議將吸毒者趕出社區」，拒絕毒品入侵家園、危害下一代。

(中時 )