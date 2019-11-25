有名網友在蔡英文造勢場穿「滅民進黨人人有責」的字樣。(擷取自2020全民滅菜聯盟)

網友紛紛喊「無懼無畏，勇者無敵」、「老兄佩服你，真英雄」。（擷取自2020全民滅菜聯盟）

總統蔡英文昨晚到嘉義縣，與該黨嘉縣第一選區立委參選人蔡易餘聯合造勢，蔡在台上表示，她對嘉義縣民有信心，拜託嘉義縣民讓她得票數衝最高。有名網友在臉書粉絲專頁「2020全民滅菜聯盟」貼出一張照片，圖片中男子身上穿的衣服，讓網友不禁大喊「無懼無畏，勇者無敵」、「老兄佩服你，真英雄」。

有名網友上傳一張照片到「2020全民滅菜聯盟」臉書粉絲專頁，照片中一名男子穿著黑衣，上面寫著「滅民進黨人人有責」的字樣，坐在蔡英文以及蔡易餘聯合造勢場的舞台前。

看到這張照片的網友紛紛驚呼「無懼無畏，勇者無敵」、「老兄佩服你，真英雄」、「他是走錯場子嗎？」、「先領便當消耗敵軍軍糧，這是高手」、「肚子餓了 混個便當吃 」、「這有種，漢子」、「好想認識這位英雄」。

蔡英文這場造勢與韓國瑜短兵相接，兩人宣布參選以來，首度在相隔如此近距離造勢，蔡易餘競選總部昨表示，現場湧入超過一萬名支持者。然而，有網友卻發現前往蔡英文造勢場的路途中，有一連串的遊覽車，成為遊覽車貪食蛇，也被質疑這些是動員來的。

(中時電子報)