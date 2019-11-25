南韓國防部發言人崔賢秀今天表示，北韓國務委員會委員長金正恩視導西部海域昌麟島防禦部隊並命令海岸砲部隊射擊，南韓表達遺憾，並指北韓違反「九一九軍事協議」。

南韓聯合新聞通訊社報導，北韓官媒中央通信社今天報導，金正恩視察駐守西部前線的昌麟島防禦部隊和海岸砲連陣地，檢查備戰情況，還現場命令海岸砲部隊執行射擊任務。

崔賢秀表示，南韓呼籲北韓立即停止可能加劇邊境地區緊張的軍事行為，嚴格遵守「九一九軍事協議」，避免類似事件再發生。

另有南韓軍方人士表示，這是南北韓去年簽署「九一九軍事協議」以來，北韓首次違反協議向西部海域緩衝區發射海岸砲彈。

報導指出，南韓統一部發言人李相旻今天在記者會表示，北韓不應在兩韓邊境地區採取可能加劇軍事緊張的行為，南韓政府重申北韓應全面落實協議。

李相旻表示，根據北韓中央通信社發布消息，這是金正恩執政以來首次視察昌麟島防禦部隊。

(中央社)